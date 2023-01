Beach volley | World Tour 2022 A Doha scattano le Finals con Nicolai Cottafava e Ranghieri Carambula

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sono due le coppie azzurre, entrambe nel torneo maschile, che prenderanno parte allediin programma da domani ain Qatar. Si tratta di un torneo ad inviti che chiude la stagione passata con il meglio del panorama mondiale racchiuso in dieci coppie maschili e altrettante femminili, suddivise in due gironi all’italiana da cinque squadre ciascuno. La prima classificata di ogni girone è qualificata per le semifinali, mentre la seconda e la terza giocano i quarti incrociati, poi semifinali e finali.sono inseriti nel girone A e debutteranno domani alle 13 contro le medaglie di bronzo mondiali, i brasiliani George/Andre. Venerdì la coppia azzurra affronterà alle 14 la coppia di bronzo a Tokyo, i padroni di casa Cherif/Ahmed e alle 18 i polacchi ...

... argento Rio 2016), per ilDaniele Lupo, argento olimpico a Rio 2016 e per il calcio il CT della Nazionale di calcio maschile campione d'Europa, Roberto Mancini e Francesco Totti ...Tra i protagonisti delnel 2022 hanno trionfato in Elite16 a Rosarito e conseguito anche altri importanti traguardi Cherif e Ahmed hanno dominato la scena delnel 2022 . Essendo i primi uomini a ...

Sono due le coppie azzurre, entrambe nel torneo maschile, che prenderanno parte alle Finals di beach volley in programma da domani a Doha in Qatar. Si tratta di un torneo ad inviti che chiude la stagi ...