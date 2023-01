«Basta morti inutili e mamme sole!» | dopo i fatti del Pertini | l’appello dell’associazione Mama Chat raccoglie oltre 100mila adesioni in un giorno

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La petizione lanciata su Change.org dall’Associazionecontro quella che viene definita «violenza ostetrica» ha raccoltoin poco più di 24 ore. Come spiegato ieri a Open da Margherita Fioruzzi, co-fondatrice dall’associazione che dal 2017 supporta donne tra cuie famiglie in difficoltà, l’iniziativa è volta a denunciare e prevenire tutti gli abusi al momento del parto o nel post-parto.Chiediamo di garantire accompagnatori H24 alla nascita, è nato in seguito al fatto di cronaca del 7 gennaio, quando all’ospedale di Roma Sandroun neonato è morto tra le braccia della madre che lo ...

"Basta morti ai passaggi a livello: presto un attraversamento sicuro" MonzaToday

La rabbia di ciclisti e associazioni «Adesso basta morti sulla strada» La Provincia Pavese

Daniele, un altro ciclista morto "Servono azioni straordinarie" IL GIORNO

Quadrivio di Secondigliano, i familiari delle vittime dicono no alla commemorazione: «Basta passerelle di poli ilmattino.it

L'urlo di Somma contro le morti bianche: "Basta vittime di lavoro" ilmediano.com

È necessario investire subito questi fondi per tutti, anche per i non regolari, per uscire da questa quotidiana conta dei morti. Un’emergenza umanitaria è diffusa nei ghetti del Sud. E non basta ...Quinto appuntamento con la raccolta completa delle storie de IL PIANETA DEI MORTI, l’inquietante mondo distopico creato ... Se ti è piaciuto questo articolo, sostienici con PayPal (basta il costo di ...