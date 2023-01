Basket | Nba | Adebayo trascina Miami alla vittoria in rimonta su Boston

(Di mercoledì 25 gennaio 2023), 25 gen. - (Adnkronos) -casalinga per(27-22) che supera in98-95(35-14). Prestazione da All-Star per Bam, protagonista assoluto dellaHeat in volata sui Celtics e autore del jumper del sorpasso a 20.4 secondi dsirena, ciliegina sulla torta di una prestazione da 30 punti e 15 rimbalzi - arma letale con cuipiazza il 15-0 di parziale nel quarto periodo, risalendo da -10 e mandando in tilt l'attacco di, inchiodato a 13 punti nell'ultima frazione (il dato peggiore dell'intera stagione per la miglior squadra Nba). I Celtics pagano così dazio a causa della stanchezza mostrata nel finale, inevitabile vista la rotazione ridotta a disposizione di coach ...

Seconda sconfitta di fila per Boston, Cleveland ko contro New York DENVER (STATI UNITI) - Denver ritrova dopo due partite Nikola Jokic e il serbo si ripresenta con la 15esima tripla doppia stagionale: ...Sette le sfide andate in scena nella notte italiana per la Regular Season2022/2023, che si è conclusa con i Clippers che si sono aggiudicati il loro 10° derby di Los Angeles consecutivo. Partita dominata da Kawhi Leonard e compagni, che hanno tirato con percentuali ...

Los Angeles, 25 gen. - Non basta un super LeBron James ai Lakers (22-26) per evitare il decimo ko di fila nei derby di Los Angeles contro i Clippers (26-24). Luka Doncic, autore di una partita da 41 punti e 15 rimbalzi, non riesce a fare però la differenza nel finale serrato tra Dallas e Washington. Bradley Beal segna cinque punti in ...