Basket femminile | Virtus Bologna sconfitta dal Fenerbahce in trasferta ed eliminata dall’Eurolega

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Lo era già nella sostanza, ma ora lo è anche nella forma. LaSegafredochiude la propria esperienza nell’edizione 2022-2023 di Eurolegaperdendo, nell’undicesima giornata, sul campo del. La squadra giallonera, che ha di recente integrato una fuoriclasse che risponde al nome di Breanna Stewart (14 punti e 10 rimbalzi per lei oggi), si impone con un perentorio 95-73: cinque giocatrici in doppia cifra, con Emma Meesseman a quota 22. Alle V nere non bastano i 29 di Kitija Laksa; pagati i soli quattro punti dalla panchina e gli otto da giocatrici diverse da Laksa, Dojkic, Rupert e Zandalasini. La, ad ogni modo, le cose non le fa poi male a inizio partita: subisce, è vero, il 12-2 di Meesseman e McBride con Iagupova a fare da assistenza non proprio di bassa lega, ma ...