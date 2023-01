Basket femminile | Eurolega | Schio sconfigge le francesi del Landes | Mabrey e Sottana trascinano le vicentine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Vittoria casalinga pesante per la Beretta Familain. Le venete piegano al PalaRomare la resistenza delledelper 85-71 nell’undicesima giornata di regular season 2022-2023 (girone B), centrando così l’ottavo successo stagionale ed avvicinando sempre di più la qualificazione alla fase successiva della massima competizione continentale per club. Nono ko per le transalpine, oramai ad un passo dall’eliminazione. Top scorer è Marinacon 21 punti, insieme a Rhyne Howard che ne segna 15. Ottima prestazione anche di Giorgiacon 12 punti e 6 assist, mentre tra le fila delle ospiti la miglior realizzatrice è Regan Magarity con 21 punti (doppia cifra anche per Laura Gil con 10p punti). Break in apertura delle(0-6), con ...

2022 - 2023 Serie A1Squadra Virtus BolognaFinisce putroppo come previsto la trasferta della Virtus Bolognain terra turca. Nel match valido per l'undicesimo ...

Lo era già nella sostanza, ma ora lo è anche nella forma. La Virtus Segafredo Bologna chiude la propria esperienza nell'edizione 2022-2023 di Eurolega femminile perdendo, nell'undicesima giornata, sul ...