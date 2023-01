Basket | EuroCup | Trento cade a Parigi | Brescia crolla nel finale e cede con l’Ulm

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si è concluso oggi il dodicesimo turno dell’die in campo sono scese le ultime due italiane impegnate nel torneo.è andata a far visita ain un match da vincere assolutamente per restare in scia alla zona playoff, mentre quello trae Ulm era uno spareggio per non rischiare. Ecco come è andata. PARISBALL – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 86-75 Avvio subito in salita per, che nei primi minuti subisce un passivo di 8-2 ed è immediatamente obbligata a inseguire. Spagnolo e, soprattutto, Atkins riportano gli ospiti sotto, anche se l’aggancio non riesce e neldi primo quartoriallunga fino al 23-16. Continua a rincorrereanche nel secondo quarto, con gli ...

Due pesanti sconfitte per le squadre italiane impegnate nel mercoledì per la dodicesima giornata della2022/2023 di. Finisce ko Dolomiti Energia Trento in casa di Paris Basketball, in un match senza appello sin dall'inizio, 86 - 75. Non va meglio alla Germani Brescia, che viene ...La Pallacanestro Brescia affronta i tedeschi dell'Ulm, rivali ormai "storici", visto che è la sesta volta che queste due formazioni si affrontano in. La Germani è settima in classifica, ma ...

Wallace e Kamagate guidano Paris Basketball al successo sulla Dolomiti Energia Trentino Sportando

Basket EuroCup, dopo il successo con Varese, Trento crolla a Parigi. La CRONACA il Dolomiti

Eurocup, Germani verso la sfida con Ulm: «Dobbiamo ripartire dalle basi» Giornale di Brescia

Sky Sport – basket: “EuroCup” – Regular Season: dodicesima giornata (24-25 gennaio 2023) Sportando

Si è concluso oggi il dodicesimo turno dell’EuroCup di basket e in campo sono scese le ultime due italiane impegnate nel torneo. Trento è andata a far visita a Parigi in un match da vincere ...Non ingrana Brescia, che coglie la seconda sconfitta in EuroCup, la quarta consecutiva tra campionato e coppa e cade in casa contro Ulm. Tedeschi più cinici a segnare i canestri pesanti nell’ultimo ...