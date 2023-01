Bare recuperate a Sant’Agata de’ Goti dopo il crollo | 115 recuperi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Sono 115 ledal vallone sottostante il cimitero dide’(Benevento)ildel blocco di loculi “Longo 1” avvenuto lo scorso 19 gennaio. Nella giornata di ieri, martedì 24 gennaio, sono stati recuperati e identificati 12 feretri, che sommati a quelli già recuperati porta a 115 il totale deieffettuati. Si sono intanto concluse le operazioni per il trasferimento nella chiesa madre e in altri loculi nella disponibilità di familiari dei resti mortali tumulati nell’altra ala del blocco “Longo 1”, con le ultime 31 estumulazioni effettuate ieri. Oggi saranno installati i mezzi di movimento terra che consentiranno il recupero dei feretri ancora intrappolati nel blocco franato, operazioni che richiederanno tempi tecnici per il ...