Barachini | “Anche l’editoria digitale ha diritto a soldi pubblici”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – “deve avere ildi accesso al finanziamento pubblico ma è necessario che sia garantita qualità, un alto valore informativo, un alto contributo culturale e pluralistico. Ed èimportante che sia in grado di restare sul mercato, altrimenti si tratterebbe di un finanziamento destinato ad alimentare un mondo che non riesce camminare con le proprie gambe”. Così il sottosegretario alpresso la presidenza del Consiglio, Alberto, intervenendo, come riporta il Messaggero, al convegno dell’Ordine dei giornalisti sul. Il punto essenziale deve sempre restare quello della “autorevolezza e credibilità” dell’informazione. “Su questo fronte – ha avvertito ...