..."sono degli imprenditori che devono essere tutelati. Dobbiamo fare la sintesi tra le esigenze di queste imprese e il diritto comunitario". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio,..."sono degli imprenditori che devono essere tutelati. Dobbiamo fare la sintesi tra le ... Cosi' il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio, parlando con i cronisti ...

Balneari, Tajani: serve sintesi tra interessi imprese e norme Ue Tiscali Notizie

Balneari, Tajani: serve sintesi tra interessi imprese e norme Ue Agenzia askanews

Balneari, Tajani: serve sintesi tra interessi imprese e norme Ue Libero Tv

Balneari, Tajani: "Soluzione compatibile con norme Ue" - LaPresse LAPRESSE

Balneari, Tajani: serve sintesi tra interessi imprese e norme Ue - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...“Contemporaneamente bisogna riuscire a tutelare l’interesse degli imprenditori che fino ad oggi hanno garantito la fruibilità delle coste ai turisti”, ha aggiunto Il vice premier e ministro degli Affa ...