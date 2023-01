Avventurarsi in luoghi sconosciuti durante le vacanze in montagna | può essere molto pericoloso Ecco che allora arriva una nuova app arriva in aiuto

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Leinsono bellissime, ma possono diventarlomeno, se non si considerano bene rischi e pericoli che potrebbero rovinare il soggiorno. A piedi nudi in: perché il barefoot hiking fa bene X Leggi anche › Pelle in: la skincare ...

L'avventura, che prevede un singolo giocatore, sarà comunque completa, consentendo ai fan di esplorare per intero il castello di Hogwarts e diin altriconosciuti e amati come, ad ......ai pochi milanesi (nativi e immigrati insieme) che ancora trovano il coraggio dilungo ... una storia che parla però di esseri umani, partiti dache nemmeno sanno cos'è la Martesana ...

Montagna sicura, con l'app che aiuta a orientarsi e crea itinerari su misura Io Donna

Merano, i luoghi più incantevoli da vedere Harper's Bazaar Italia

Weekend romantico in Toscana: destinazioni insolite, dove andare Il Reporter

San Valentino: 25 idee per una fuga a due indimenticabile Architectural Digest Italia

Tutti in montagna senza paura, arriva la startup Mountain Maps TTG Italia

L'iniziativa da una startup locale. Uno strumento utile ai turisti (ma anche ai locali) per orientarsi tra le cime in ogni periodo dell'anno. Per ora ...I 52 viaggi consigliati dal New York Times per il 2023. Crescono le mete food, la natura, l'outdoor e i nuovi modi di viaggiare. Scorri tutta la classifica ...