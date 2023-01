“Aveva solo 16 anni” Tragedia in stazione | ragazza travolta e uccisa dal treno in corsa

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Unadi 16ha perso la vita dopo essere stata investita da un. Siamo a Montesilvano, in provincia di Pescara. Unache ha costretto alla sospensione di una delle linee più importanti della zona. Ragion per cui, molti treni sono stati soppressi o in ritardo. È la stessa Trenitalia a divulgare una nota riguardo l’accaduto: sul sito dichiara che la circolazione dei treni al momento è sospesa e sono in corso indagini della Polfer. I treni coinvolti nella cancellazione e nei ritardi sono quelli ad Alta Velocità, InterCity e Regionali. Sul sito si legge chiaramente gli stessi possono registrare ritardi e i Regionali che possono subire anche limitazioni di percorso o cancellazioni. Come di prassi, la circolazione in queste ore è fortemente rallentata per gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. ...