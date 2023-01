Avellino | giovedì interruzione elettricità | ecco le vie interessate

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto La società “E-Distribuzione” deve effettuare alcuni lavori sugli impianti cittadini di sua competenza. Nella giornata di domani,26 gennaio, l’energia elettrica verrà interrotta dalle ore 09:00 alle ore 16:30, nelle seguenti strade del capoluogo: Via San Tommaso 31, 25c, 31a, 31b, 31d, 31e, 31f, 31i, 31l, 31m, 31n, 31s, 32a, 32c, 32d, 32e, 32f e 32g Contrada San Tommaso 35, da 39 a 43, 169, 37d, 28, 40, 44, 168, 28 Piazza Sturzo 37, da 41 a 43, 39b, da 28 a 32, da 36 a 38, 44, 52 Via Di Vittorio g 2, da 8 a 14, da 18 a 26, da 30 a 46 Via Olindo di Popolo, da 1 a 3, 9, da 2 a 4 e 8 Piazza Fortunato, da 3 a 5, 9, 2, 6, e da 10 a 18 Via Omodeo, da 1 a 3, da 2 a 8 Via Due Principati, da 246 a 248 Via Zanotti Bianco, da 5 a 19 Via Percesepe 2 Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere ...