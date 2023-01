Avatar | James Cameron | La tecnologia dei film non ha niente a che fare con il loro successo

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Mentre celebra gli incassi da capogiro,ribadisce che lausata neidinon ha nulla a checon il. Da settimane, il pubblico continua ad accorrere in massa al cinema per godersi lo spettacolo mirabolante di: La via dell'acqua. Pur essendo impegnato da anni nello sviluppo di tecniche di riprese sempre più sofisticate, il registaha ribadito che lapresente neidinon ha nulla a checol. Parlando con NPR,ha contestato l'idea che lasia ...

Quindi, non otterrete quel tipo di sentimento solo con il trucco." Anche l'Academy sembra riconoscere gradi meriti aCameron, visto che: La via dell'acqua ha ricevuto quattro nomination ...Cameron, per esempio. Il regista diè stato escluso dalla cinquina dei registi così come è accaduto a Baz Lurhman autore di Elvis e a Damien Chazell che ha diretto Babylon, grande titolo ...

Avatar 2: Bob Iger si complimenta con James Cameron per il successo del film BadTaste.it TV

James Cameron, nessuno come te: con Avatar 2 ha fatto un record che solo lui può battere Everyeye Cinema

Avatar 2 è il sesto miglior incasso di sempre della storia del cinema Vanity Fair Italia

Incassi cinema: Avatar sfonda il muro dei 2 miliardi, è il sesto film a riuscirci nella storia del cinema RTL 102.5