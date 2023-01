La debacle die la rivincita di Top Gun: Maverick. Tutti i candidati Dal canto suo, la ...a Cannes rispettivamente del Gran Prix per Le meraviglie e per la sceneggiatura per Lazzaro felice...... gli Oscar 2023si sono fatti mancare nomination per il miglior film a blockbuster come: La via dell'acqua e Top Gun: Maverick : i cosiddetti "film di cassetta" che fino a un tempo niente ...

Avatar, James Cameron: "La tecnologia dei film non ha niente a che ... Movieplayer

Avatar 2 non sfonda, ma aiuta il primo Avatar a tornare in cima alla classifica degli incassi la Repubblica

Avatar: La via dell'acqua è il sesto film che ha incassato di più nella storia del cinema WIRED Italia

Oscar 2023, Avatar: La via dell'acqua di James Cameron nominato ... Movieplayer

Da Avatar a Elvis i 10 film candidati agli Oscar La Prealpina

Costato 350-400 milioni di dollari, Avatar 2 aveva un paio di obiettivi: superare gli incassi del primo capitolo e possibilmente diventare il film che ha fatto più soldi nella storia del cinema. Non è ...Dal grande schermo al laboratorio, il passo è breve: la tecnologia di motion capture vista in Avatar può fare la Storia anche oltre le sale.