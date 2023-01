Autostrade | Aiscat | “Nei prossimi 15 anni investimenti per 60 miliardi”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) ROMA – I concessionari aderenti all’hanno in programma“per circa 60di euro nei15” per modernizzare le reti autostradali. E’ quanto ha detto il presidente di, Diego Cattoni, aprendo l’assemblea dell’associazione, spiegando che gliriguarderanno la “digitalizzazione” della rete ma anche la “costruzione di terze e quarte corsie”. “Il traffico 2022 chiude con la precisione di budget attesa di un calo dell’1,9% rispetto al 2019”, ha affermato l’ad di Aspi, Roberto Tomasi, a margine dell’assemblea, parlando del traffico sulla rete del gruppo. “C’è stata una flessione per il traffico leggero – ha aggiunto – ma con un incremento del 3,2% per quello pesante che è importante perché indica ...