Autostrade | Aiscat | in prossimi 15 anni investimenti per 60 mld

I concessionari aderenti all'hanno in programma investimenti "per circa 60 miliardi di euro nei prossimi 15 anni" per modernizzare le reti autostradali. Lo ha detto il presidente di, Diego Cattoni, aprendo l'assemblea dell'associazione, spiegando che gli investimenti riguarderanno la "digitalizzazione" della rete ma anche la "costruzione di terze e quarte corsie". . 25 ...La Guida, nata in collaborazione con Ania,per l'Italia,e Telepass, è disponibile in libreria, e online sul nostro sito , su Amazon e Ibs.

I concessionari aderenti all'Aiscat hanno in programma investimenti "per circa 60 miliardi di euro nei prossimi 15 anni" per modernizzare le reti autostradali. (ANSA) ...Per il vice ministro alle Infrastrutture è intervenuto anche sulla Gronda: “Valutare la durata delle concessioni: ammortizzare un'opera in sette, otto anni ...