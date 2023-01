Australian Open | Tommy Paul riporta gli Stati Uniti in semifinale Il volto inatteso del rilancio a stelle e strisce

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Era il quarto di finale meno pronosticabile, quello trae Ben Shelton. Un duello tutto a tinte statunitensi per l’accesso alladell’2023 vinto dal primo, che a venticinque anni si regala il primo grande acuto della sua carriera. E oltretutto, si toglie anche una soddisfazione mica da ridere,ndo la bandiera atra i migliori quattro del torneo oceanico. Sì perché l’America non vedeva un proprio rappresentante inin Australia (nel torneo maschile) da ben quattordici anni. L’ultima volta in cui accadde fu nel lontano 2009, con Andy Roddick come protagonista. Pochi patemi fino agli ottavi di finale con Bjorn Rehnquust, Xavier Malisse, Fabrice Santoro e ...