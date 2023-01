Australian Open | Novak Djokovic vola in semifinale

Leggi su ilfaroonline

Melbourne – E'il quarto semifinalista del torneo di singolare maschile deglid'Australia. Il fuoriclasse serbo, che a Melbourne punta a vincere il suo 22esimo titolo del Grande Slam, ha dato al russo Andrey Rublev, n.6 del mondo, un'autentica lezione di tennis battendolo per 6-1, 6-2 e 6-4. Tutto ciò nonostante anche oggiabbia accusato dei problemi a una coscia. Inse la vedrà con l'americano Tommy Paul. Paul si è qualificato per le semifinali del torneo maschile deglidi Australia battendo nei quarti il connazionale Ben Shelton per 7-6 (8-6), 6-3, 5-7, 6-4. (Ansa)(foto@AtpFinals-Facebook)