Australian Open | c’è Djokovic-Rublev e spunta una bandiera russa con la faccia di Putin

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Unacon ladi Vladimirè stata esposta agli, al termine del match tra il serbo Novake il russo Andrey. Un piccolo gruppo di persone si è riunito fuori dalla Rod Laver Arena dopo la vittoria die si è sentito cantare “Serbia, Russia“. Un uomo che indossava una maglietta con il simbolo della Z a favore dell’invasioneteneva in mano ladi. Un altro uomo era stato fotografato con una maglietta con la Z all’interno dello stadio durante la partita. In seguito a questi episodi, quattro persone sono state interrogate dalla poliziaa. Una dichiarazione di Tennis Australia ...

Djokovic ha così eguagliato il record di Monica Seles e Andre Agassi - 26 vittorie consecutive all'- , e al prossimo turno lo attende il semifinalista (un po' per caso) Tommy Paul, ...Novak Djokovic ha raggiunto quota 26 successi consecutivi aglie quota 37 in Australia. Ad attenderlo Tommy Paul, reduce parallelamente dal successo nel derby con Ben Shelton. 'Non ci ...

Novak Djokovic da record. Il serbo continua a impressionare a Melbourne, sede degli Australian Open 2023, e l’ultima vittoria nei quarti di finale contro il russo Andrey Rublev è stata schiacciante e ...L’Australian Open 2023 rischia di concludersi nella scontatezza. Arrivati alle semifinali, non sembrano esserci troppi ostacoli per un ultimo atto fra Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas alla Rod Lave ...