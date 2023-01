Australian Open 2023 | verso una finale Djokovic-Tsitsipas probabile già dopo gli ottavi di finale Quanti rimpianti per Sinner

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L’rischia di concludersi nella scontatezza. Arrivati alle semifinali, non sembrano esserci troppi ostacoli per un ultimo atto fra Novake Stefanosalla Rod Laver Arena. Una sfida che non sarebbe una primizia a livello diSlam, come non ricordare il Roland Garros 2021 vinto dal serboaver perso i primi due set. Partendo proprio da Nole, sta giocando un torneo da cinque stelle extralusso e sta scherzando gli avversari. Era qualcosa di pronosticabile, per via delle tante, tantissime motivazioni con cui arrivava nel continente oceanico. Se le prime quattro partite erano sulla carta facili e lo stesso fenomeno di Belgrado lo ha confermato, oggi ha fatto sembrare un top 10 conclamato come Andrey Rublev un ...

Nella narrazione del 2022, Novak Djokovic era il campione arrogante, il privilegiato desideroso di aggirare le regole, costate sacrifici alle persone che non potevano contare sul suo stesso prestigio. ...Un anno fa arrivò la decisione di imporre il divieto: una scelta controcorrente rispetto ad, Roland - Garros e US. In risposta, cosa che ha destato parecchie polemiche, ATP e WTA ...

Djokovic - Rublev - Australian Open Highlights - Tennis video Eurosport IT

Tennis, Australian Open: Djokovic spazza via Rublev, c'è Paul in semifinale Tuttosport

Djokovic sempre sotto attacco: "Non mi interessa più cosa pensano di me" La Gazzetta dello Sport

Tsitsipas Margot Robbie: il video dell'invito agli Australian Open | Gazzetta.it La Gazzetta dello Sport

Tsitsipas rischia la squalifica agli Australian Open per una sciocchezza: si salva per un metro Sport Fanpage

Siamo arrivati alle semifinali di questi fantastici Australian Open 2023 di tennis. I giocatori favoriti per la finale sono Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic, ma attenzione alle sorprese, che in ...Novak Djokovic approda in semifinale agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso a Melbourne. Il tennista serbo ha travolto in tre set, in poco più di due ore di gioco, il russo Andrey ...