Australian Open 2023 | Sabalenka con agio su Vekic ed è in semifinale | Linette elimina una spenta Pliskova

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Arynae Magdaraggiungono Viktoria Azarenka ed Elena Rybakina: sono le quattro semifinaliste degli. Domani mattina, sulla Rod Laver Arena, si contenderanno quella che potrebbe essere la loro prima finale in carriera in un torneo dello slam, mentre dall’altro lato del tabellone abbiamo due giocatrici che sono già state in grado di vincerlo. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 26 PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIha sconfitto quest’oggi nei quarti Donnacon il punteggio di 6-3 6-2 al termine di un match in cui la tensione l’ha probabilmente fatta da padrona. Tantissimi errori da parte di tutte e due le giocatrici, con la croata che non è mai riuscita sin dalle prime battute a controllare le sue emozioni e ...

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Magda Linette nella seconda semifinale femminile degli2023 (cemento outdoor) . Prosegue l'imbattibilità della bielorussa, che si è presentata a Melbourne dopo aver inaugurato il nuovo anno vincendo il titolo nel torneo WTA 500 di Adelaide ...Anche il britannico Andy Murray si è schierato a favore dei volontari, costretti ad orari prolungati e non retribuiti. Quante volte abbiamo visto in questa edizione 2023 deglila pioggia protagonista inattesa - e insperata - di giornata Nonostante entrambi gli impianti principali - la Rod Laver e la Hisense Arena - siano dotati di tetto mobile talvolta ...

Nicolas Barrientos da impazzire: punto in tuffo alla superman contro Bonzi e Rinderknech Eurosport IT

Hunter / Mertens - Kostyuk / Ruse - Australian Open Highlights - Tennis video Eurosport IT

Australian Open: Pliskova serve male, prevale la consistenza di Linette. Prima semifinale Slam per la polacca Ubitennis

Australian Open 2023, risultati tabellone donne 25 gennaio: la seconda semifinale sarà tra Magda Linette ed Aryna Sabalenka OA Sport

Australian Open, Tsitsipas in semifinale contro Khachanov la Repubblica

Si è conclusa la decima giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, degli Australian Open 2023 di tennis: oggi, mercoledì 25 gennaio, in campo, per i quarti di finale, la parte ...AUSTRALIAN OPEN – La bielorussa conferma quanto di buono fatto vedere all’ultimo US Open e rimane tra le prime 4 in un grande slam superando Donna Vekic in un’o ...