Australian Open 2023 | risultati tabellone donne 25 gennaio | la seconda semifinale sarà tra Magda Linette ed Aryna Sabalenka

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Si è conclusa la decima giornata, per quanto concerne ildi singolare femminile, deglidi tennis: oggi, mercoledì 25, in campo, per i quarti di finale, la parte bassa del main draw. La polaccasupera la ceca Karolina Pliskova (testa di serie numero 30) con lo score di 6-3 7-5 dopo un’ora e mezza di gioco. La sfida si apre con uno scambio di break, poi dal 2-2 la polacca vince otto punti consecutivi e scappa sul 4-2. Pliskova ha la palla per il controbreak nel nono gioco mala cancella e chiude sul 6-3 in 35 minuti. Nel secondo set prima la polacca annulla due palle break nel quarto gioco, poi la ceca ne annulla sei tra quinto e settimo game. Lo strappo però arriva nell’undicesimo gioco e ...

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Magda Linette nella seconda semifinale femminile degli2023 (cemento outdoor) . Prosegue l'imbattibilità della bielorussa, che si è presentata a Melbourne dopo aver inaugurato il nuovo anno vincendo il titolo nel torneo WTA 500 di Adelaide ...Anche il britannico Andy Murray si è schierato a favore dei volontari, costretti ad orari prolungati e non retribuiti. Quante volte abbiamo visto in questa edizione 2023 deglila pioggia protagonista inattesa - e insperata - di giornata Nonostante entrambi gli impianti principali - la Rod Laver e la Hisense Arena - siano dotati di tetto mobile talvolta ...

