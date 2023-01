Australian Open 2023 | Novak Djokovic sempre da record a Melbourne

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)da. Il serbo continua a impressionare a, sede degli, e l’ultima vittoria nei quarti di finale contro il russo Andrey Rublev è stata schiacciante e il punteggio di 6-1 6-2 6-4 parla chiaro. Un dominio assoluto di Nole che si candidadi più al ruolo di favorito numero uno per il successo finale. I timori legai al problema al tendine del ginocchio sinistro sembrano ormai alle spalle e l’obiettivo è quello di conquistare la decima volta il titolo nello Slamo, raggiungendo in questo modo Rafael Nadal a quota 22° Major in carriera e tornando n.1 del mondo. 10 è numero ricorrente, considerando decima semifinale in Australia. Un riscontro a cui ne vanno aggiunti altri. Nei ...

Novak Djokovic è ancora una volta in semifinale agli. Nonostante la condizione fisica sembra che ora la sua forma fisica vada meglio. "Nelle giornate di riposo sono stato connesso più alle macchine che alle persone per far sì che la ...Nella narrazione del 2022, Novak Djokovic era il campione arrogante, il privilegiato desideroso di aggirare le regole, costate sacrifici alle persone che non potevano contare sul suo stesso prestigio. ...

Siamo arrivati alle semifinali di questi fantastici Australian Open 2023 di tennis. I giocatori favoriti per la finale sono Stefanos Tsitsipas e Novak Djokovic, ma attenzione alle sorprese, che in ...Novak Djokovic approda in semifinale agli Australian Open, primo Slam della stagione in corso a Melbourne. Il tennista serbo ha travolto in tre set, in poco più di due ore di gioco, il russo Andrey ...