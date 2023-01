Australian Open 2023 | Novak Djokovic | “Se continuo a giocare così | ho buone possibilità per vincere il torneo”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Un’affermazione chiara. Il serboha conquistato l’accesso alla semifinale degli: il n.5 del mondo ha sconfitto in maniera netta il russo Andrey Rublev (n.6 del ranking) con il punteggio di 6-1 6-2 6-4 e in 2 ore e 5 minuti di partita. Una sfida a senso unico nella quale la solidità e la qualità del campione nativo di Belgrado si sono viste tutte al cospetto di un Rublev incapace di variare il corso degli eventi soprattutto per un tennis troppo prevedibile per battere un avversario di questa portata. Perquindi si tratta della decima semifinale in carriera a Melbourne e della 44ma a livello Slam, numeri decisamente importanti. “Questa prestazione è stata vicina a quella di due giorni fa contro Alex de Minaur. Ho espresso il mio tennis in ...