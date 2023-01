Australian Open 2023 | Novak Djokovic domina contro Andrey Rublev e approda in semifinale

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tutto facile.hato l’ultimo quarto di finale degli. Il serbo (testa di serie n.4) ha sconfitto il russo(n.5 del seeding) con il punteggio di 6-1 6-2 6-4. Una grande dimostrazione di forza del campione nativo di Belgrado che ha sciorinato una prestazione di grandissima solidità e qualità, non risentendo del noto problema alla gamba sinistra. Niente da fare perche ha dovuto fare i conti con un autentico “muro”, subendo la settima sconfitta in altrettanti match nei quarti di uno Slam. Per Nole è arrivata la decimain carriera a Melbourne (Australia), la 44ma nel suo percorso agonistico a livello Major, e affronterà l’americano Tommy Paul, uscito ...

Non ha mai perso una semifinale agli Australian Open, Novak Djokovic, e francamente non si vede come dovrebbe perdere quella che andrà in scena venerdì contro il pur bravo e volenteroso Tommy Paul. Il serbo l'ha conquistata battendo in ...

Dal 2011 al 2014 aveva vinto venticinque partite di fila agli Australian Open prima di lasciare spazio a Stan Wawrinka. Buffo pensare che a distanza di quasi dieci anni Novak Djokovic sia riuscito a ...AUSTRALIAN OPEN - Ennesima dimostrazione di forza del campione serbo che annichilisce la testa di serie n° 5 del tabellone, Rublev, con il punteggio di 6-1 6-2 ...