Australian Open 2023 | Djokovic-Tsitsipas | una finale che metterebbe in palio anche il titolo di n 1 del mondo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nel corso degli, primo torneo stagionale dello Slam del tennis, che chiuderanno la stagione sul cemento oceanico, sono rimasti in due, dopo la prematura eliminazione del norvegese Casper Ruud, a provare a detronizzare lo spagnolo Carlos Alcaraz, out per infortunio, dal numero 1 del ranking ATP. Il torneo, scattato lunedì 16 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali di singolare, dopo due settimane assegnerà al vincitore 2000 punti per il ranking ATP. Andiamo a scoprire i possibili scenari dopo ladel 29 gennaio. Ranking ATP (16 gennaio): Carlos Alcaraz sempre al comando, Matteo Berrettini il miglior italiano L’iberico sarà a quota 6730 lunedì 30 gennaio: possono superarlo in due. Successoobbligato sia per il serbo Novak ...