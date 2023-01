Australian Open 2023 | Andrey Rublev | “Non sono sorpreso dal livello di Djokovic | una lezione”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Troppo superiore. Novakha confermato i pronostici della vigilia e ha fatto sua la partita valida per i quarti di finale degli. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, il serbo ha sconfitto nettamente il russo(n.5 del seeding) con il punteggio di 6-1 6-2 6-4. Una partita dominata da Nole che ha messo in mostra la sua eccezionale solidità, al cospetto di un avversario non in grado di scalfire le certezze dell’avversario. Unche quindi vede allungare la striscia negativa nei quarti di finale degli Slam, ovvero sette ko in altrettanti incontri, eguagliando lo spagnolo Tommy Robredo in questa statistica. Per Nole, invece è arrivata la decima semifinale in carriera a Melbourne (Australia), la 44ma nel suo percorso ...