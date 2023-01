Aurora Ramazzotti criticata per l’outfit scelto al compleanno di Michelle Hunziker | “Poteva coprirsi”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)peraldiIn occasione deldella mammaha deciso di indossare un outfit molto particolare. Peccato solo che i suoi fan non l’abbiano molto apprezzato. Non tutti, perlomeno.haun outfit total black che mettesse in risalto il pancione. Pantalone nero semplice, reggiseno trasparente vedo-non vedo con una fascetta decorata sul torace e un cardigan traforato chiuso solo da un bottone. Nel corso della festa,ha cantato al karaoke con il compagno Goffredo Cerza e il suo migliore amico Tommaso Zorzi, come ...