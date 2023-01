Auditorium Sant’Agostino | sabato appuntamento con Eugenio Bennato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti28 gennaio, all’di Benevento, alle ore 19 è la volta di un altro grande protagonista della cultura partenopea che è anche prezioso ambasciatore della cultura italiana e mediterranea nel mondo. Potremo infatti assistere a “Qualcuno sulla Terra” spettacolo diche, con il suo ensemble Le voci del Sud, proporrà il suo nuovo affascinante progetto, trascinante e ricco di profondità ed emozione, come tutta la sua produzione, da sempre incentrata sulla ricerca delle origini della musica e dei ritmi mediterranei e sulla loro diffusione nel mondo. L’evento rientra nella Stagione Artistica 2023, proposta da Accademia di Santa Sofia in sinergia con Università degli Studi del Sannio e Conservatorio di Benevento, che si pregia, come sempre ...