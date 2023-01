Attenzione al quiet quitting | potrebbe davvero rovinare la vostra relazione

Leggi su dilei

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Abbiamo già parlato del, di quella tendenza che negli ultimi mesi ha fatto allarmare gli imprenditori, ma che dall’altra parte ha ridato un po’ di serenità ai professionisti e ai lavoratori. Il termine, coniato da diversi economisti il decennio scorso, è tornato in auge nell’ultimo periodo per far riferimento a quel fenomeno che sta riguardando un comportamento di massa che appartiene proprio ai lavoratori. Ilpuò essere tradotto come “Dimissioni silenziose“, anche se non si tratta di veri e proprio licenziamenti, quanto più di una scelta consapevole e ragionevole di porre dei limiti al tempo che viene dedicato al lavoro. Insomma, fare il minimo indispensabile per godersi di più il tempo libero. Si parla di lavoro, l’abbiamo già detto, ma cosa succederebbe se quell’atteggiamento tipico del ...