Attentato su un treno in Germania | il bilancio è terrificante

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Panico in. Due persone sono rimaste uccise e cinque ferite in un attacco con il coltello a bordo di untra Kiel ed Amburgo: ad annunciarlo è la ministra dell'Interno, Sabine Sütterlin Waack. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, un uomo ha attaccato i passeggeri poco prima delle 15, prima che ilarrivasse nella stazione di Brokstedt nella regione dello Schleswig-Holstein. Gli agenti intervenuti all'arrivo in stazione del piccolo centro, a circa 60 chilometri a nord di Amburgo, hanno arrestato l'assalitore. “Due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite. Tre dei feriti sono gravi. È rimasto ferito anche l'autore dell'aggressione, ma in modo lieve” le parole del portavoce della polizia di Itzehoe. La polizia ha confermato che l'aggressore è stato arrestato e che si tratta di “un uomo tra i ...