(Di mercoledì 25 gennaio 2023)è attesa dal suo. La primatista italiana dei 60 metri indoor esordirà domenica 29 gennaio al PalaIndoor diproprio sulla distanza dove lo scorso anno sfrecciò in 7.14 ai Mondiali di Belgrado. L’azzurra, bronzo con la 4×100 agli Europei e finalista continentale sui 100 metri, è appena rientrata dal raduno di Tenerife e punterà a scaldare la gamba in questo appuntamento marchigiano, a cui faranno seguito alcuni meeting internazionali per preparare gli Europei al coperto (2-5 marzo a Istanbul). Sempre adsarà impegnato anche, finalista nel salto in lungo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e reduce da un’annata agonistica condizionata dagli infortuni. L’azzurro è tornato dal training camp alle ...

Marcell Jacobs, Uomo dell'Anno Il corridore ...titolo Atleta dell'Anno 2022 anche la staffetta 4x100 femminile (......dileggera per premiare simbolicamente i campioni azzurri protagonisti della stagione che sta terminando. A vincere l'"Atleta dell'Anno 2022" è anche la staffetta 4x100 femminile

Atletica, Zaynab Dosso e Filippo Randazzo tornano in gara: debutto stagionale ad Ancona OA Sport

