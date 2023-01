Atletica | Howe e l’ultima gara della carriera | “Per mia mamma e per me”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma – “Il giorno che sono arrivato a Los Angeles e ti ho visto inerme in quel letto d’ospedale mi sono venute in mente le tue parole, ‘Andrew don’t give up’. Allora, in cuor mio, mi sono ripromesso che se fossi uscita indenne da questa situazione avrei fatto due cose alle quali tu tieni tanto: aiutarti a tornare a ballare, che è la tua passione, e dedicartimiaper festeggiare il tuo recupero e ringraziarti per tutto ciò che hai fatto per me e per mio fratello”. Parole significative, profonde, pubblicate di recente su Facebook dal primatista italiano del salto in lungo Andrew, rassicurato dai progressi nella guarigione di suaRené Felton, la sua storica allenatrice, colpita da un ictus negli Stati Uniti. Un concetto che il 37enne azzurro, ...