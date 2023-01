(Di mercoledì 25 gennaio 2023) L', tornata bella e vincente, è pronta ad ospitare lasabato prossimo alle 20,45 per continuare a lottare per un posto in Champions League. Gasperini ha ritrovato la sua Dea spettacolare, già venti in gol in...

... nelle ultime ore dalla Premier League è stato soprattutto il Leeds United a muoversiWeston ... come avvenuto ad esempio in occasione dell'ultima gara giocata in Serie A contro l'e ...Dejan Stankovic affronta un'emergenza per la sua Sampdoriala gara di sabato a Bergamo con l', tra problemi in infermeria e la possibilità che qualche giocatore sia ceduto, anche se l'obiettivo sarebbe quello di acquistarne il sostituto quasi in ...

Atalanta, verso la Sampdoria: il punto sugli infortunati Today.it

Verso Atalanta-Sampdoria, Gasperini perde Palomino. I tempi di ... ClubDoria46.it

Atalanta - Sampdoria, Duvan Zapata verso la panchina Sampdoria News

L'Eco di Bergamo sull'Atalanta: "Verso la Coppa Italia" Sportitalia

Il punto sugli infortuni dell'Atalanta verso la Juventus: pessimismo ... numero-diez.com

Dejan Stankovic affronta un'emergenza per la sua Sampdoria verso la gara di sabato a Bergamo con l'Atalanta, tra problemi in infermeria e la possibilità che qualche giocatore sia ceduto, anche se l'ob ...Due infortuni e un giocatore in bilico, Gasperini fa i conti con l'infermeria in vista della sfida tra Atalanta e Sampdoria.