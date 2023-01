Atalanta | tegola Palomino | esito esami e lungo stop

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Non c'è pace per i veterani dell': dopo Zappacosta e Zapata, si ferma anche. Il difensore argentino, uscito...

... 15 i punti di vantaggio sull'a creare una vera e propria bagarre Champions, senza ... La gara prosegue su ritmi lenti con il Milan che fa fatica ad ingranare e al 23' ecco un'altraper ...per Gian Piero Gasperini in Juventus -in virtù dell'infortunio patito da José Palomino al 15 del match dell'Allianz Stadium. Il difensore nerazzurro si è accasciato e ha chiesto ...

Atalanta, tegola Scalvini: infortunio in Coppa Footballnews24.it

Lookman e Hojlund show, cinquina Atalanta allo Spezia: ora c'è l ... Calciomercato.com

Ennesima tegola prima della Juve: bomber KO CalcioMercato.it

Atalanta, tegola Zapata: esce per infortunio contro lo Spezia Calcio in Pillole

Spezia-Atalanta, brutta tegola per Gasperini: Zapata esce al 30' Footballnews24.it

Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...I gol di Milinkovic-Savic, Zaccagni, Luis Alberto e Felipe Anderson hanno permesso alla Lazio di battere 4-0 il Milan. Biancocelesti a quota 37 in classifica come Roma e Inter, rossoneri a quota 38 ...