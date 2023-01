Atalanta | lesione muscolare per Palomino | almeno 3 settimane di stop

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Tegola per l’, che perde nuovamente José. Il difensore argentino era uscito dopo un quarto d’ora della sfida contro la Juventus e gli esami strumentali hanno confermato un problema di naturamuscolo/fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro. La prognosi è tra le tre e le quattro, il difensore argentino potrebbe tornare il 26 febbraio contro il Milan. SportFace.

Il difensore argentino dell', sostituito da Merih Demiral dopo un quarto d'ora della partita di campionato in casa della Juventus, si è procurato da unamuscolo - fasciale di primo ...L'ultimissima tegola in ordine di tempo, però, riguarda l'di Gasperini. Nel match ... Per il centrale della Dea si tratta dimuscolo/fasciale di primo grado del bicipite femorale ...

Calcio: Atalanta. Lesione muscolare Palomino, almeno 3 settimane ... Tiscali

Atalanta, stop per Palomino per 3-4 settimane. Lesione del bicipite femorale sinistro TUTTO mercato WEB

Atalanta, si ferma Palomino: lesione muscolare Alfredo Pedullà

Atalanta, lesione al bicipite femorale per Zappacosta Agenzia ANSA

Serie A. C'è lesione per Davide Zappacosta: il comunicato dell'Atalanta Tuttocampo

Il difensore potrebbe rientrare per la sfida col Milan di fine febbraio BERGAMO (ITALPRESS) - Brutte notizie per l'Atalanta. José Palomino si ...Il giocatore è stato sottoposto ad approfonditi esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al muscolo fasciale di primo grado del bicipite femorale sinistro ...