Atalanta | 35 punti all’andata? Già visti | con rimonta Champions

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Nel mezzo del cammin del campionato…l’va al giro di boa con numeri incoraggianti, guardando in prospettiva, cioè al traguardo e al piazzamento finale. Non siamo indovini, quindi l’unico parametro in qualche modo attendibile sono i precedenti sei campionati targati Gasperini, con due considerazioni, anzi tre: la prima, che con 35come quest’anno l’aveva chiuso l’andata già due volte, la prima al debutto col Gasp, stagione 2016-17. Alla fine? 4° posto, che oggi varrebbe la. E anche nel 2019-20, 35e 3° posto finale. La seconda considerazione è che l’nel ritorno ha sempre fatto meglio che, con una sola eccezione, cioè il campionato scorso quando ci fu un andamento del tutto anomalo ...