Assalto alla Cgil | Fiore e Castellino al processo danno la loro versione | Non volevamo incidenti

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Alin cui sono imputati assieme ad altri per l’avvenuto il 9 ottobre del 2021 a Roma dopo una manifestazione contro il Green Pass, parlano il leader di Forza Nuova, Robertoe l’ex-leader romano di Fn, Giuliano, accusati di devastazione aggravata in concorso e istigazione a delinquere con Luigi Aronica. “Nondevastare lamafare una manifestazione pacifica. Mi ricordo di avere detto: “oh, non famo reati“, sostiene Roberto, chiamato in udienza a dare la suadei fatti. “Il mio interesse era che vi fosse una manifestazione politica – ha dettodavanti ai giudici della prima sezione del Tribunale ...