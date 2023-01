Ascolti tv | vince ‘Black Out – Vite Sospese’ su Rai1

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) (Adnkronos) – La fictionOut –, trasmessa ieri da, è stato il programma più seguito della prima serata, con 3.962.000 spettatori e il 21.7% di share. Al secondo posto, ‘Storia Di Una Ladra di Libri’ su Canale 5, con 1.291.000 spettatori e l’8% di share. Terzo piazzamento per ‘Le Iene’ su Italia 1, con 1.246.000 spettatori e il 9.2% di share. Quarto posto per ‘Boomerissima’ su Rai2, con 1.143.000 spettatori e il 6.9% di share. Il programma di Alessia Marcuzzi incassa una media del 7.7% dopo 3 puntate, un risultato giudicato importante per la seconda rete del servizio pubblico che da anni non trovava un nuovo marchio di prima serata che riuscisse a fare breccia anche nei target d’ascolto più giovani. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘diMartedì’ su La7 ...

tv, come funziona l'Auditel. Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l'intera offerta televisiva attraverso il monitoraggio di 16.100

