Ascolti TV | Martedì 24 Gennaio 2023 Black Out vince con il 21 7% 3 | 96 mln | male Canale 5 8% – 1 | 29 mln Boomerissima cala 6 9% – 1 | 14 mln | Le Iene 9 2% 1 | 24 mln Mattino 5 al 25% nella prima parte seconda 19 5%

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)Out (foto Us di Bellucci)serata di ieri,24, su Rai1 la fictionOut – Vite Sospese ha appassionato 3.962.000 spettatori pari al 21.7% (primo episodio: 4.138.000 – 20.7%, secondo episodio: 3.781.000 – 23.1%). Su5 Storia Di Una Ladra di Libri ha raccolto davanti al video 1.291.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 – dalle 21.42 alle 0.05 –ha interessato 1.143.000 spettatori pari al 6.9% di share (presentazione di 10 minuti: 1.034.000 – 4.8%). Su Italia 1 – dalle 21.43 all’1.04 – Leha intrattenuto 1.246.000 spettatori con il 9.2% (presentazione di 27 minuti: 1.101.000 – 5.1%). Su Rai3 CartaBianca ha raccolto davanti al video 893.000 spettatori pari ad uno ...

...tv sia a livello social, dove spesso e volentieri irrompe in tendenza. Lo scontro tra boomers e millenials sembra una formula vincente, e anche nella terza puntata andata in onda ieri...tv24 gennaio 2023: preserale e access prime time I Soliti Ignori di nuovo oltre la soglia dei 5 milioni di utenti, Striscia la Notizia in forte calo . Avanti un Altro sempre dietro a ...

