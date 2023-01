Ascolti tv | i dati di martedì 24 gennaio 2023

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Bene ancora la fiction Black Out – Vite Sospese Nella serata di ieri,24, su Rai Uno il nuovo appuntamento con Black Out – Vite Sospese ha raccolto 3.962.000 spettatori pari al 21.7% (primo episodio: 4.138.000 – 20.7%, secondo episodio: 3.781.000 – 23.1%). Alle spalle Su Canale 5 Storia Di Una Ladra di Libri ha ottenuto 1.291.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Boomerissima con Alessia Marcuzzi ha ottenuto 1.143.000 spettatori pari al 6.9% di share (presentazione di 10 minuti: 1.034.000 – 4.8%). Su Italia 1 Le Iene si ferma a 1.246.000 spettatori con il 9.2% (presentazione di 27 minuti: 1.101.000 – 5.1%). Su Rai3 CartaBianca porta a casa 893.000 spettatori pari ad uno share del 5.3% (presentazione di 14 minuti: 926.000 – 4.3%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 928.000 spettatori con il 6.4% ...