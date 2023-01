Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 24 gennaio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Vince la serata Rai1 con la fiction Black Out – Vite sospese, basse invece tutte le altre reti. Le Iene battono il film di Canale5, netto calo per Boomerissima.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Black Out – Vite sospese ha totalizzato 4138 spettatori (20,65% di share) nel primo episodio e 3781 (23,08%) nel secondo; il film Storia di una ladra di libri su Canale5 ha conquistato in media 1281 spettatori (share 8,00%), mentre la puntata del programma Le Iene su Italia1 ha realizzato 1246 spettatori (9,19%). Su Rai2 il nuovo programma Boomerissima ha portato a casa 1143 spettatori (6,92%), mentre la ...