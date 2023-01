Ascolti Tv 24 gennaio 2023 | successo per Vite sospese Nel daytime continua a crescere Diaco

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)24, in prima serata su Rai1 la fiction Black Out -ha conquistato una media di 3.962.000 spettatori pari al 21.7% (primo episodio: 4.138.000 - 20.7%, secondo episodio:...

242023, in prima serata su Rai1 la fiction Black Out - Vite Sospese ha conquistato una media di 3.962.000 spettatori pari al 21.7% (primo episodio: 4.138.000 - 20.7%, secondo episodio:...Il nuovo show Boomerissima conferma infatti il suo successo sia in termini ditv (ieri è ... e anche nella terza puntata andata in onda ieri martedì 24non sono mancati siparietti e ...

Ascolti tv, lunedì 23 gennaio 2023: Black Out Vite sospese (21%), Grande Fratello Vip 2022 (19.1%) | Dati Auditel SuperGuidaTV

Ascolti tv, dati Auditel martedì 24 gennaio: vince Black Out, Le Iene senza Teo Mammucari battono Boomerissima Virgilio Notizie

Ascolti tv lunedì 23 gennaio 2023, la fiction Black Out batte il Grande Fratello Vip La Gazzetta dello Sport

Ascolti tv, dati Auditel lunedì 23 gennaio: Blackout batte il Gf Vip, ok "Boss in incognito" con Angelo Pinto Virgilio Notizie

Ascolti del 23 gennaio: “Blackout” e il “GF Vip” Tv Sorrisi e Canzoni

venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 10, alcuni partecipanti del gruppo di lettura “Il tè delle quattro” si ritroveranno nella Sala Iozzelli della biblioteca comunale “Giuseppe Giusti” di Monsummano ...Comunicato Stampa – Maria Giovanna De Lucia Si terrà venerdì 27 gennaio alle ore 19.30 presso L’Agorà Associazione culturale – Dugenta in via Nazionale, 65 il secondo incontro sul tema de “La Pace uni ...