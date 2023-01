Artrite psoriasica | ok dell' Aifa alla rimborsabilità del monoclonale di AbbVie

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Roma, 25 gen. (Adnkronos Salute) -annuncia che l'Agenzia italiana del farmacoha approvato lain Italia di Skyrizi* (risankizumab, 150 mg, somministrato mediante iniezione sottocutanea), da solo o in associazione con metotrexato (Mtx), per il trattamentoattiva in adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata o un'intolleranza a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (Dmards). Questa è la seconda indicazione rimborsata in Italia per risankizumab. "La malattia- spiega Giuseppe Monfrecola, presidente Sidemast (Società italiana di dermatologia medica, chirurgica, estetica ee malattie sessualmente trasmesse) - è una patologia infiammatoria cronica che, pur avendo ...

... 150 mg, somministrato mediante iniezione sottocutanea), da solo o in associazione con metotrexato (Mtx), per il trattamento dell'attiva in adulti che hanno manifestato una ...I volontari hanno assunto 30 mg di apremilast, inibitore orale della fosfodiesterasi - 4 (PDE - 4) approvato per il trattamento della psoriasi e dell', due volte al giorno. L'età ...

Artrite psoriasica, Aifa approva la rimborsabilità di risankizumab AboutPharma

Artrite psoriasiaca, ok dell'Aifa alla rimborsabilità del monoclonale di AbbVie Adnkronos

Una nuova opzione terapeutica per l'artrite psoriasica triestecafe.it

Artrite psoriasica: alla scoperta di “Ada”, il tool che aiuta a ... Ok Salute e Benessere

Artrite psoriasica, ustekinumab funziona bene anche senza MTX .::. PharmaStar

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Ora dermatologi e reumatologi hanno a disposizione una nuova importante opzione terapeutica per poter aiutare i pazienti a controllare le manifestazioni cutanee e articolari dell'artrite psoriasica in ...