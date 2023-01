Arrivano i carri armati | la Nato si ricompatta E Kiev già chiede i jet da guerra

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La svolta di Biden sull’invio degli Abrams dà a Berlino la cornice internazionale richiesta per mandare i suoi Leopard: l’annuncio di Scholz. Ma il cambio di rotta Usa svela che gli ostacoli tecnici non erano il cuore del problema: il punto èil rischio di escalation

Saranno circa 30 i carri armati Abrams che l’amministrazione Biden si prepara a inviare in Ucraina. Secondo fonti americane, la Casa Bianca potrebbe darne annuncio ufficiale già questa settimana, ...Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato oggi al suo gabinetto l'invio di quattordici Leopard 2A6 all'Ucraina. È quanto si legge in una nota diramata dal portavoce Steffen Hebestreit. La notiz ...