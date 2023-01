Arrestata a Gaeta con 732 grammi tra hashish e marjuana ma era per uso terapeutico

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)– La sera del 18 maggio 2022, i militari della Tenenza dei Carabinieri ditraevano in arresto una donna di 42 anni, ritenuta responsabile del reato di detenzione di cospicua sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Nello specifico, i militari dell’Arma, nel corso di perquisizione estesa all’abitazione dell’indagata, rinvenivano circa 732tra, un essiccatore elettronico, nonché materiale asseritamente deputato al confezionamento dello stupefacente (2 bilancini elettronici, 2 coltelli, un frullatore contenente residui di stupefacente). La giovanena fu sottoposta agli arresti domiciliari, ove rimase per 2 giorni, prima che il G.I.P. presso il Tribunale di Cassino, Dott. Claudio Marcopido, la rimise in libertà scongiurando la finalizzazione ...

GAETA – 732 grammi tra hashish e Marjuana Servivano per uso terapeutico e pertanto deve essere assolta. L'ha deciso nella giornata di martedì il Gup del Tribunale di Cassino Domenico Di Croce che, do ...