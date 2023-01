(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Fino a qualche anno fa, neanche tanti, un'artista come- giovane cantautrice che si muove nell'indie pop, diventando rappresentante del cosiddetto "Bedroom pop" dalle atmosfere rarefatte - non ...

Ma Sanremo non è una cosa che si prende alla leggera, elo sa. "Mi sto preparando tantissimo a livello tecnico. Perché lì vai per cantare, non per fare altro . Devi essere preparato, se ci vai ...Una tazza di tè con il miele, sigaretta e cappellino.è così come sembra, giovanissima, spigliata, alla mano. Tra pochissimo sarà sul palco del ... Domania Sanremo per altre prove e poi ...

Ariete, vado a Sanremo grazie alla svolta di Amadeus Gazzetta del Sud

Ariete: «A Sanremo non porto messaggi. La mia canzone parla della mia ex ragazza» Vanity Fair Italia

Ariete: «Racconto la fine della storia con la mia ragazza, ma non sono portavoce Lgbtq+. Meloni Non mi piace... Corriere della Sera

Sanremo 2023, i pre-ascolti delle canzoni e le prime pagelle Sky Tg24