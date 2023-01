Ariete non è in un Mare di guai per Sanremo | «Punto in alto E ho solo una paura» L’intervista di Amica

Leggi su amica

(Di mercoledì 25 gennaio 2023)si racconta a pochi giorni dal suo primo festival di. Il branodi, il look con cui calcherà il palco dell’Ariston (e no, non sarà lo streetwear al quale siamo abituate), la sua nuova casa di Roma. E l’incognita “cappellino”, suo alleato di sempre: «Di giorno lo indosserò sempre perché fa parte di me, per la sera troveremo una via di mezzo», dice la giovane cantante (classe 2002, all’anagrafe Arianna Del Giaccio) nella video intervista ad. “Ho scritto la canzone quando è finita con l’ex fidanzata”di, scritta con Calcutta e Dardust, parla di una relazione finita: è una storia personale? È nata nell’estate 2022, quando io la mia ex fidanzata ci eravamo appena lasciate. È un brano introspettivo: sono io che chiedo all’altra ...