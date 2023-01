Arianna Fontana verso l' addio choc all' Italia | ' Promesse mai mantenute per Milano - Cortina' - Sport - Altri Sport

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) La campionessa di short track attacca la Federghiaccio: 'Non c'è più fiducia nello staff federale. Ho davanti a me tante carte sul tavolo, anche quelle più impensabili'. L'ipotesi di gareggiare nel ...

La campionessa di short track attacca la Federghiaccio: 'Non c'è più fiducia nello staff federale. Ho davanti a me tante carte sul tavolo, anche quelle più impensabili'. L'ipotesi di gareggiare nel ...Dopo mesi di silenzio, al ritorno da Salt Lake City , dove è volata con il marito e tecnico Anthony Lobello,si sfoga via social e attacca nuovamente la Federghiaccio. Lasciando immaginare scenari "mai presi in considerazione". La portabandiera azzurra a PyeongChang 2018, undici medaglie ...

Short track, Arianna Fontana cambia nazionalità "Promesse non mantenute dalla FISG, fiducia irrecuperabile" OA Sport

Arianna Fontana contro la Federghiaccio: «Olimpiadi 2026 con gli Usa Ci penso» Corriere della Sera

Arianna Fontana schock: pronta a lasciare l'Italia Corriere dello Sport

Arianna Fontana rompe con l'Italia: "Pronta a gareggiare con gli Stati Uniti" la Repubblica

Arianna Fontana Sfogo su Instagram: “Fiducia nello staff tecnico e federale irrecuperabile” Eurosport IT

La campionessa di short track attacca la Federghiaccio: "Non c'è più fiducia nello staff federale. Ho davanti a me tante carte sul tavolo, anche quelle più impensabili". L'ipotesi di gareggiare nel 20 ...Roma, 25 gen. - (Adnkronos) - "Arianna Fontana con un'altra nazione per Milano-Cortina Sono in contatto con lei e ci vedremo presto. Non mi ha parlato di questa prospettiva ma farò di tutto perché ...