Arianna Fontana | Malagò | “Dispiaciuto e amareggiato | aspetto una sua chiamata”

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) “Sono profondamentedalle frasi che ho letto.sa quanto le sono stato vicino in tutti questi anni, sin dalla mia elezione a Presidente del Cpni, attraverso riunioni e contatti costanti e ricordo che l’ho incontrata lo scorso 11 gennaio a Milano, quando mi è venuta a trovare con Anthony nella sede di Milano Cortina 2026?. Comincia così la nota del presidente del Coni, Giovanni, in replica alle dichiarazioni didi questa mattina nel quale annunciava che non sarebbe tornata a gareggiare con lo staff tecnico e che la fiducia è ormai irrecuperabile “In quell’occasione – continua– abbiamo parlato dettagliatamente di tanti temi che riguardano lei e suo marito, da adesso fino al 2026 e successivamente ho condiviso i contenuti del colloquio ...

La ferita è aperta, la questione ben lontana dalla soluzione. Trae la Federazione ghiaccio è sempre guerra aperta, scatenata dopo le medaglie di Pechino e mai chiusa, nonostante i tentativi di mediazione del Coni. E sui sociallancia un ...Una clamorosa notizia ha sconvolto il mondo dello sport nostrano:può cambiare nazionalità . La pattinatrice valtellinese, l'italiana più medagliata di sempre ai Giochi olimpici (invernali o estivi non fa differenza) ha attaccato di nuovo la ...

Terremoto in vista di Cortina 2026, la campionessa Arianna Fontana minaccia di abbandonare l’Italia:… Il Fatto Quotidiano

Arianna Fontana alle Olimpiadi 2026 ma non con l'Italia, l'ultimo sfogo: Non posso più accettarlo Fanpage.it

Arianna Fontana verso l'addio choc all'Italia: "Promesse mai mantenute per Milano-Cortina" QUOTIDIANO NAZIONALE

Arianna Fontana cambia nazionalità “Fiducia irrecuperabile”. Federazione furiosa: "Serve rispetto" La Gazzetta dello Sport

Arianna Fontana rompe con l'Italia: "Pronta a gareggiare con gli Usa". La Federazione: "Basta accuse, non le … la Repubblica

In mattinata Arianna Fontana, attraverso il proprio profilo Instagram, aveva ventilato l’ipotesi di un cambio di nazionalità in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, sostenendo di av ...La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio esprime stupore e rammarico per le gravi esternazioni espresse in data odierna da Arianna Fontana sui propri profili social. Dichiarazioni riportate, una ...